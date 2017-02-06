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6 февраля 2017 г.

Уфу признали романтическим городом

Уфу признали романтическим городом

Онлайн-сервис RoomGuru.ru составил список городов России, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов в День всех влюбленных.

Столица Башкортостана расположилась на тринадцатом месте. В тройке лидеров - Санкт-Петербург, Москва, Казань. Следом идут Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Суточное проживание в уфимском отеле обойдется путешественнику в 2,8 тысяч рублей. В Великом Новгороде - в среднем 2,4 тысячи. В первопрестольной ценник за номер будет варьироваться в пределах 3,2 тысячи.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, рейтинги
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