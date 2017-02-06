В Уфе пройдет лыжня России

6 февраля 2017 г.

Самое масштабное по количеству участников зимнее спортивное мероприятие в Уфе состоится 10-11 февраля на четырех площадках: стадионе «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковой зоне «Баланово».

В связи с проведением в Уфе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 11 февраля в Деме с 8 до 16 часов будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово, сообщили Proural в пресс-службе мэрии.