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6 февраля 2017 г.

В Уфе пройдет лыжня России

В Уфе пройдет лыжня России

Самое масштабное по количеству участников зимнее спортивное мероприятие в Уфе состоится 10-11 февраля на четырех площадках: стадионе «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковой зоне «Баланово».

В связи с проведением в Уфе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 11 февраля в Деме с 8 до 16 часов  будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово, сообщили Proural в пресс-службе мэрии.

Эльвира Азметова
Теги: лыжня России, Уфа
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