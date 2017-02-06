КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,7121
|EUR
|63,1566
|GBP
|73,1259
курс ЦБ РФ на 7 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-16°
день -13°, вечер -14°, ночь -23°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
6 февраля 2017 г.
В Уфе пройдет лыжня России
Самое масштабное по количеству участников зимнее спортивное мероприятие в Уфе состоится 10-11 февраля на четырех площадках: стадионе «Водник», ПКиО «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковой зоне «Баланово».
В связи с проведением в Уфе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 11 февраля в Деме с 8 до 16 часов будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Грозненской до улицы Баланово, сообщили Proural в пресс-службе мэрии.
Эльвира Азметова
Материалы на эту тему:
7 Февраль 2017 г.
7 Февраль 2017 г.
7 Февраль 2017 г.
7 Февраль 2017 г.
7 Февраль 2017 г.
6 Февраль 2017 г.