КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,7121
|EUR
|63,1566
|GBP
|73,1259
курс ЦБ РФ на 7 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-7°
вечер -8°, ночь -21°, утро -14°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
6 февраля 2017 г.
В Башкирии установят новые скульптурные композиции
Памятный обелиск и две скульптурные композиции Советскому солдату появятся в Ишимбае, селе Кармаскалы, селе Авдон Уфимского района.
Автором работ является уфимец, скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Он известен как разработчик памятников Святому преподобному Елисею Лавришевскому, труженикам тыла, Александру II, а также создатель памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову.
Все финансовые затраты берет на себя Российское военно-историческое общество.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
6 Февраль 2017 г.
6 Февраль 2017 г.
4 Февраль 2017 г.
3 Февраль 2017 г.
3 Февраль 2017 г.