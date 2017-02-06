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6 февраля 2017 г.

В Башкирии установят новые скульптурные композиции

В Башкирии установят новые скульптурные композиции

Памятный обелиск и две скульптурные композиции Советскому солдату появятся в Ишимбае, селе Кармаскалы, селе Авдон Уфимского района.

Автором работ является уфимец, скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Он известен  как разработчик памятников Святому преподобному Елисею Лавришевскому, труженикам тыла, Александру II, а также создатель памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову.

Все финансовые затраты берет на себя Российское военно-историческое общество. 

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, памятники, строительство
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