В Башкирии установят новые скульптурные композиции

6 февраля 2017 г.

Памятный обелиск и две скульптурные композиции Советскому солдату появятся в Ишимбае, селе Кармаскалы, селе Авдон Уфимского района.

Автором работ является уфимец, скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Он известен как разработчик памятников Святому преподобному Елисею Лавришевскому, труженикам тыла, Александру II, а также создатель памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову.

Все финансовые затраты берет на себя Российское военно-историческое общество.