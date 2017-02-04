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4 февраля 2017 г.

Главный юрист России оценил работу башкирских коллег

Главный юрист России оценил работу башкирских коллег

Расширенное заседание Совета и Попечительского Совета Башкирского отделения Ассоциации юристов России состоялось накануне в Уфе, в отеле Sheraton.

Председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников дал высокую оценку работе башкирского отделения организации.

- Если высокопоставленные коллеги из других отделений и сам Павел Владимирович будут и впредь нас поддерживать, принимать участие в наших мероприятиях, у нас есть все возможности для удержания этой высокой планки. Но самое главное, граждане республики будут чувствовать, что та работа, которую мы проводим, ведется для их блага с целью устранения юридической безграмотности, во имя защиты их прав, - подчеркнул Председатель Башкирского отделения юристов России Андрей Назаров, открывая заседание.

На первом заседании 2017 года организации был принят план работы на год. Запланированы ежемесячные выездные приемы граждан в городах республики, еженедельные консультации граждан, проведение совместно с уфимским юридическим институтом цикла лекций, мероприятия, связанные с антикоррупционной деятельностью; открытие местных отделений организации в городах и районах, создание первичных организаций Совета, вовлечение в ряды Ассоциации новых членов; в связи объявлением 2017 года - годом экологии запланированы мероприятия, посвященные этой теме. Цель организации - дальнейшая популяризация своей деятельности, повышение престижа Ассоциации.

Эльвира Азметова Фото Андрея Старостина
Теги: главный юрист России, ассоциация юристов России
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