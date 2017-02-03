Автомобиль для депутатов ценою в 890 тысяч рублей

3 февраля 2017 г.

Совет Илишевского района Башкирии разместил на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля.

Как прописано в документе, машина нужна для нужд депутатов. Цена контракта - 890 тысяч рублей. Деньги на покупку выделят из бюджета администрации района. Марка машины не указывается, однако отмечается, что автомобиль должен быть полноприводный с мощностью не менее 143 лошадиных сил. Предлагать свои варианты могут как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Заявки начали принимать еще 1 февраля. Последний день для приема обозначен 9 февраля.