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3 февраля 2017 г.

Автомобиль для депутатов ценою в 890 тысяч рублей

Автомобиль для депутатов ценою в 890 тысяч рублей

Совет Илишевского района Башкирии разместил на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля.

Как прописано в документе, машина нужна для нужд депутатов. Цена контракта - 890 тысяч рублей. Деньги на покупку выделят из бюджета администрации района. Марка машины не указывается, однако отмечается, что автомобиль должен быть полноприводный с мощностью не менее 143 лошадиных сил. Предлагать свои варианты могут как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Заявки начали принимать еще 1 февраля. Последний день для приема обозначен 9 февраля.

Эльвира Азметова
Теги: депутат, автомобиль
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