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3 февраля 2017 г.

В Уфе на линию выйдет необычный трамвай

В Уфе на линию выйдет необычный трамвай

В рамках социальной акции «Литературный трамвай» жителям и гостям города покажут документальный фильм об истории уфимского трамвая, прочитают стихи, исполнят песни прямо на ходу.


- Художественное оформление вагона и музыкально-литературную программу подготовили студенты колледжа БГПУ имени Акмуллы. Надеюсь, пассажирам очень понравится. Акция проводится в рамках празднования своеобразного юбилея. 1 февраля уфимскому трамваю исполнилось 80 лет, - рассказали в пресс-службе города.
Выезд на линию литературного трамвая запланирован на 9 февраля. Он будет следовать по маршруту №7 «Улица Пушкина – Железнодорожный вокзал».

Теги: трамвай, пассажир
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