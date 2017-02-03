В Уфе на линию выйдет необычный трамвай

3 февраля 2017 г.

В рамках социальной акции «Литературный трамвай» жителям и гостям города покажут документальный фильм об истории уфимского трамвая, прочитают стихи, исполнят песни прямо на ходу.



- Художественное оформление вагона и музыкально-литературную программу подготовили студенты колледжа БГПУ имени Акмуллы. Надеюсь, пассажирам очень понравится. Акция проводится в рамках празднования своеобразного юбилея. 1 февраля уфимскому трамваю исполнилось 80 лет, - рассказали в пресс-службе города.

Выезд на линию литературного трамвая запланирован на 9 февраля. Он будет следовать по маршруту №7 «Улица Пушкина – Железнодорожный вокзал».