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3 февраля 2017 г.

В Уфе презентовали книгу об истории и зарождении права

В Уфе презентовали книгу об истории и зарождении права

В уфимском отеле Sheraton Председатель Ассоциации Юристов России Павел Крашенинников презентовал журналистам и слушателям Школы Российской Политики свою работу под названием «Времена и право».

Эта книга в твердом переплете, где изложена история зарождения права.
- Настоящая книга посвящена зарождению, возникновению и развитию права как важнейшей системы регулирования общественных отношений. Проблема рассматривается через время и пространство. Временной период охватывает промежутки от 21 века до н.э., от Древнего Востока до античности и от Средневековья до первых кодифицированных актов 18-19 веков, - написано в эпиграфе к книге.
Сам же Павел Крашенинников назвал свою работу интересной и достойной к прочтению не только юристами и историками, но и другими людьми.
- Я постарался сделать так, чтобы моя книга была интересна всем. Текс изложен простым и удобным языком, все развитие права указано в хронологическом порядке, - рассказал автор. 
 
 
 
 
 
 

Ирнис Идрисов
Теги: книга, Времена и право
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