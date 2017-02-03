В Уфе презентовали книгу об истории и зарождении права

3 февраля 2017 г.

В уфимском отеле Sheraton Председатель Ассоциации Юристов России Павел Крашенинников презентовал журналистам и слушателям Школы Российской Политики свою работу под названием «Времена и право».

Эта книга в твердом переплете, где изложена история зарождения права.

- Настоящая книга посвящена зарождению, возникновению и развитию права как важнейшей системы регулирования общественных отношений. Проблема рассматривается через время и пространство. Временной период охватывает промежутки от 21 века до н.э., от Древнего Востока до античности и от Средневековья до первых кодифицированных актов 18-19 веков, - написано в эпиграфе к книге.

Сам же Павел Крашенинников назвал свою работу интересной и достойной к прочтению не только юристами и историками, но и другими людьми.

- Я постарался сделать так, чтобы моя книга была интересна всем. Текс изложен простым и удобным языком, все развитие права указано в хронологическом порядке, - рассказал автор.











