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3 февраля 2017 г.

Главный юрист России ответил на вопросы уфимских журналистов

Главный юрист России ответил на вопросы уфимских журналистов

В Уфе, в отеле Sheraton прошла пресс-конференция,  на которой ведущие юристы страны ответили на вопросы журналистов о семейном праве, изменениях в уголовном и земельном законодательстве.

Корреспондентом сайта Proural был задан вопрос о Законе «О декриминализации побоев», который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные. По словам  председателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова, безнаказанно избивать близких никто не будет.

 - Здесь не стоит цель выведения побоев из зоны ответственности. Сейчас, если эти побои совершаются в первый раз, ответственность наступает по КОАП. Если происходят во второй раз, то вступает в силу уголовный кодекс. Обсуждался вопрос: возможно ли по КОАПу примирение сторон. Нет, невозможно. Для случаев, когда пострадали те, кто находится в беспомощном состоянии (к примеру, беременные), предусмотрена отдельная статья в общей части уголовного кодекса. По прежней редакции Закона обсуждение разделилось, поэтому приняли решение о его дальнейшем рассмотрении. А вот с тем, что ответственность за такие нарушения отменять нельзя совсем, согласны все, - сказал Павел Крашенинников.  

Далее речь пошла о об упрощения процедуры регистрации недвижимости и кадастровой оценки.

- Закон о кадастровой оценке, вступивший в силу 1 января 2017 года для бизнеса очень важен, поэтому мы впервые в России проводим такую конференцию, для того чтобы в компетентной аудитории рассмотреть плюсы и минусы принятого закона, - подчеркнул Павел Крашенинников.

Кроме того, по словам Председателя Башкирского отделения Ассоциации юристов России, Андрея Назарова вступившие в силу нововведения упростят жизнь простым гражданам. Например, значительно сократятся сроки регистрации недвижимости, появится единая база данных об объектах недвижимости.

Эльвира Азметова
Теги: Павел Крашенинников, пресс-конференция
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