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3 февраля 2017 г.

Изобретатель из Башкирии запатентовал автоматический огнетушитель для автомобилей попавших в ДТП

Изобретатель из Башкирии запатентовал автоматический огнетушитель для автомобилей попавших в ДТП

Уроженец Уфы Родион Татаринов, в январе 2017 года, после двух лет всевозможных экспертиз, получил подтверждение о выдаче патента. Его изобретение напрямую влияет на безопасность и защиту автолюбителей и их пассажиров при различных авариях.

-  Система Превентивной Огнезащиты (СПО) может применяться и в военной сфере, а так же в защите жилых и производственных помещений от возможного возгорания. Не секрет, что при ДТП гибнут люди в связи с воспламенением. Так вот, моя система СПО практически исключает сценарий пожара. Я уверен, она спасет сотни, а может и тысячи жизней. Суть изобретения проста и для внедрения в производство не требует, каких либо крупных вложений, - рассказал корреспонденту proural Родион.

По словам изобретателя, при столкновении автомобилей происходит автоматическое отключение электропитания. В тоже время, буквально за доли секунды,  включается в работу пеногенератор, который по специальным пенопроводам через форсунки,  доставляет тушащий реагент-пену в необходимые места. Система работает при полном отсутствии электричества, без наличия электронных деталей и абсолютно автономна, что гарантирует 100 процентную работоспособность при любых ЧП.

Родион Татаринов обратился в редакцию с просьбой помочь в реализации идеи.

- Я с семьей совсем недавно переехал в г.Анапу и пока здесь не имею знакомых способных помочь в реализации этого нужного людям изобретения, да и в Анапе нет какого либо технологичного производства для создания и испытания опытной модели. Поэтому прошу Вашей помощи в этом начинании. Уверен, что этим изделием заинтересуются автопроизводители, так как это будет реально спасать жизни людей, - отметил изобретатель в своем письме.

Родион также подчеркивает, что система восполняема и многократна в использовании, а применяемый реагент-пена абсолютна безвредна и легко удаляется при незначительных ДТП.

Фото Михаил Петров
Теги: ДТП, огнетушитель, как потушить машину при ДТП
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