В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные

3 февраля 2017 г.

В честь Дня защитника Отечества республика, как и вся страна, отдохнет 23, 24, 25, 26 февраля.

Напомним, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.

Продолжительность работы в среду 22 февраля сокращается на один час.

Минтруд РБ сообщает, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 23 февраля и 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.