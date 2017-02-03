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3 февраля 2017 г.

В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные

В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные

В честь Дня защитника Отечества республика, как и вся страна, отдохнет 23, 24, 25, 26 февраля.

Напомним, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.

Продолжительность работы в среду 22 февраля сокращается на один час.

Минтруд РБ сообщает, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 23 февраля и 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, выходные, праздники
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