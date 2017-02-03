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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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3 февраля 2017 г.
В феврале жителей Башкирии ждут четырехдневные выходные
В честь Дня защитника Отечества республика, как и вся страна, отдохнет 23, 24, 25, 26 февраля.
Напомним, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.
Продолжительность работы в среду 22 февраля сокращается на один час.
Минтруд РБ сообщает, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 23 февраля и 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.
Лилия Ларина
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