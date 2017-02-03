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3 февраля 2017 г.

Анастасии Волочковой в Башкирии подарили Чак-чак и шубу

Анастасии Волочковой в Башкирии подарили Чак-чак и шубу

В Башкирском городе Туймазы прошел благотворительный концерт с участием знаменитой балерины и светской львицы Анастасии Волочковой. Фото и видео с мероприятия в свой инстаграм выложила сама Анастасия.

Балерина призналась, что Туймазы произвели на нее неизгладимое впечатление. Перед концертом она побывала в местном торговом центре, где именитую гостью встретили большим чак-чаком и огромным букетом ее любимых белых роз, а самый преданный поклонник подарил ей шубу.

- Участники моего сегодняшнего концерта - коллективы «Грация», «Сафари», «Родник» и «Сюрприз». Нас много», - так отчиталась балерина о своем участии в мероприятии, удивив аудиторию тем, что знает названия всех станцевавших с ней на сцене детских коллективов.

 Концерты Анастасии Волочковой проходят при участии местных детских творческих коллективов, в рамках программы развития детской школы танцев. Стать зрителем может любой житель города абсолютно бесплатно. Кроме концертов в Туймазах и Октябрьском Волочкова проводит в этих городах встречи с поклонниками ее творчества и автограф сессии. Благотворительные мероприятия балерины в городах республики проходят при поддержке управляющей компании Аструм, которая развивает сеть торговых и развлекательных комплексов с одноименным названием, в шести крупных городах Башкортостана, в том числе и Зауралье.

 

 

Фото: соцсети
Теги: Волочкова в Башкирии, Анастасия Волочкова
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