Рустэм Хамитов задался вопросом повышения рождаемости в Башкирии

3 февраля 2017 г.

Глава региона отметил, что в части прироста населения Башкирия находится на одном из лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе. 2 февраля в Доме Республики Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам повышения рождаемости в регионе.

- Естественный прирост с 2013 года превысил 21 тысячу человек. Даже прошлый 2016 год, который нам в известной степени принёс не очень желательные результаты в плане снижения рождаемости, тем не менее, дал цифру по рождаемости 13,7 на тысячу человек. Это на шесть процентов выше, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по России, отметил глава региона.

Также по словам Рустема Хамитова сейчас все больше семей решаются на второго и третьего ребенка .

- В первую очередь, нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения. Мы существенно её укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточения сил на этом направлении. Здесь тоже есть что обсуждать, в том числе в части слияния или отдельной работы медицинских учреждений. Это вопрос, в котором нельзя рубить с плеча. Здесь всё нужно ещё раз просчитывать, - рассказал Хамитов.

Согласно выступлению главы региона в Башкирии планируется увеличение объема высокотехнологичной помощи с применением технологий ЭКО. Будет создан Центр геномной медицины для выявления генетических нарушений при наследственных заболеваниях.