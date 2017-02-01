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1 февраля 2017 г.

Уфимцы могут стать экспертами по оценке состояния дворов

Уфимцы могут стать экспертами по оценке состояния дворов

Городские службы призывают неравнодушных жителей города, журналистов и блогеров также принять участие в оценке качества содержания дворов в зимний период.

О своем желании участвовать в очередном еженедельном комиссионном объезде дворов можно написать в официальной группе «ВКонтакте» под постом о конкурсе, на «снежную почту» sneg@ufacity.info с пометкой «конкурс», указав при этом телефон для связи. По тем же каналам, также с пометкой «конкурс» жители города могут предложить для проверки свой двор, указав точный адрес и название управляющей компании, осуществляющей содержание придомовой территории.

Все итоги будут рассматриваться в конкурсе на лучшее содержание придомовой территории многоквартирного дома в зимний период. Он проводится с 1 февраля по 15 марта 2017 года посредством еженедельных комиссионных объездов. В комиссию конкурса вошли представители Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы, городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатели Советов многоквартирных домов, представители средств массовой информации.

Оценка содержания дворов в зимний период будет проводится по таким критериям, как своевременная и качественная уборка придомовой территории МКД; своевременная посыпка песком покрытий пешеходных тротуаров и проезжей части в местах образования гололеда; состояние входных групп подъездов МКД; состояние бельевых площадок; состояние детских спортивно-игровых площадок; состояние контейнерных площадок; состояние кровель и балконных козырьков.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, снегопад
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