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1 февраля 2017 г.

В Уфе прокуроры сядут за один стол с предпринимателями

В Уфе прокуроры сядут за один стол с предпринимателями

Рабочее совещание с участием руководства межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.  

Принимают участие:

Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, Член Президиума Ассоциации юристов России, Сопредседатель ООО «Деловая Россия», к.п.н.: Назаров Андрей Геннадьевич.

Начальник Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей, государственный советник юстиции 3-го класса: Пухов Алексей Викторович.

Прокурор РБ, государственный советник юстиции 2-го класса: Назаров Андрей Иванович.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ: ГибадуллинРафаиль Вагитович.

Представители МВД России по РБ, СУ СК РФ по РБ

Тема совещания: «Нарушения законодательства в сфере предпринимательства и меры прокурорского реагирования».

Аккредитация СМИ на совещание - по телефону 8-964-950-96-53, руководитель пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Ильгизар Саньяров.

Эльвира Азметова
Теги: пресс-релиз, прокуратура
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