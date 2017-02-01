|USD
|60,0851
|EUR
|64,2850
|GBP
|75,1484
Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе прокуроры сядут за один стол с предпринимателями
Рабочее совещание с участием руководства межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Принимают участие:
Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, Член Президиума Ассоциации юристов России, Сопредседатель ООО «Деловая Россия», к.п.н.: Назаров Андрей Геннадьевич.
Начальник Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей, государственный советник юстиции 3-го класса: Пухов Алексей Викторович.
Прокурор РБ, государственный советник юстиции 2-го класса: Назаров Андрей Иванович.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ: ГибадуллинРафаиль Вагитович.
Представители МВД России по РБ, СУ СК РФ по РБ
Тема совещания: «Нарушения законодательства в сфере предпринимательства и меры прокурорского реагирования».
Аккредитация СМИ на совещание - по телефону 8-964-950-96-53, руководитель пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Ильгизар Саньяров.
Материалы на эту тему:
1 Февраль 2017 г.
1 Февраль 2017 г.
31 Январь 2017 г.
31 Январь 2017 г.
31 Январь 2017 г.
31 Январь 2017 г.