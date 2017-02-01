В Уфе прокуроры сядут за один стол с предпринимателями

1 февраля 2017 г.

Рабочее совещание с участием руководства межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Принимают участие:

Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, Член Президиума Ассоциации юристов России, Сопредседатель ООО «Деловая Россия», к.п.н.: Назаров Андрей Геннадьевич.

Начальник Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей, государственный советник юстиции 3-го класса: Пухов Алексей Викторович.

Прокурор РБ, государственный советник юстиции 2-го класса: Назаров Андрей Иванович.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ: ГибадуллинРафаиль Вагитович.

Представители МВД России по РБ, СУ СК РФ по РБ

Тема совещания: «Нарушения законодательства в сфере предпринимательства и меры прокурорского реагирования».

Аккредитация СМИ на совещание - по телефону 8-964-950-96-53, руководитель пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Ильгизар Саньяров.