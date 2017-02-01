Уфимские школы переведут на односменный режим

1 февраля 2017 г.

Власти республики и города намерены все общеобразовательные организации Уфы перевести к 2025 году на односменный режим обучения. Для решения этой задачи намечены планы по строительству и открытию новых школ и капитальному ремонту зданий действующих учреждений.

Так, сейчас в городе ведется одновременное строительство четырех школ, которые возводятся в тех районах, которые наиболее нуждаются в общеобразовательных учреждениях.

Это школа в селе Нагаево на 825 учебных мест, школа в микрорайоне Колгуевский на 550 учебных мест и школа в микрорайоне «Дема-8» на 825 учебных мест. В микрорайоне «Инорс-4» ведется строительство многофункционального образовательного центра, в состав которой войдут общеобразовательная школа на 1650 мест, детский сад на 340 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Разработаны проекты реконструкции школы № 115 в Советском районе и школы №1 в Ленинском районе города.

Школа в Колгуевском возводится ускоренными темпами, так как классы ближайших образовательных учреждений переполнены. Планируется, что ученики переступят порог новой школы и сядут за парты уже в этом году, 1 сентября.

- Для жителей микрорайона «Колгуевский» строительство школы – долгожданное событие. Ведь многим ученикам приходится подолгу добираться до места учебы в разные концы города. Кроме того, с вводом в эксплуатацию новой школы решаются проблемы перегруженности соседних школ, – отметила начальник Управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Кировского района Уфы Лидия Пономарева.

Здание новой школы состоит из пяти блоков. На данный момент уже закончены наружные работы, полным ходом ведется внутренняя отделка, подключена система отопления, идут пуско-наладочные работы внутренних санитарно-технических систем (разводка труб ХВС, ГВС, канализации). По периметру территории школы начаты работы по устройству наружного ограждения.