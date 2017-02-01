Льготники Башкортостана продолжат получать субсидии на ЖКУ

1 февраля 2017 г.

В 2017 году будет продолжено применение сниженных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, действующих с 2015 года. Они распространяются на:

1) для многодетных и неполных семей, а также проживающих совместно с ними граждан, учитываемых в составе семьи при назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – 15 процентов;

2) для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, достигших возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, – 18 процентов;

3) для иных категорий граждан – 20 процентов.

Данная мера направлена на дополнительную социальную поддержку указанных категорий граждан и обеспечение доступности платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Напомним, ранее, с 1 января 2011 года, для всех категорий граждан размер стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи был снижен с 22 до 20 процентов.

Напомним также, что на сайте Минтруда работает онлайн-калькулятор, который позволит узнать, имеет ли смысл оформлять документы и обращаться в соответствующие органы. Для того, чтобы рассчитать примерный размер субсидий на жилищно-коммунальные услуги, надо вписать в таблицу сведения об условиях проживания, сведения о составе, доходах семьи и расходах на оплату ЖКУ и сумму фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если онлайн-калькулятор показал, что Вы имеете право на получение субсидии, то по вопросам оформления и предоставления данного вида компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги необходимо обратиться в филиалы и отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения.

Список документов, необходимых для получения субсидий, опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в разделе «Выплаты, пособия, компенсации», сообщает Минтруд РБ.