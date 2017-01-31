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31 января 2017 г.

В Уфе выросла плата за ОДН

В Уфе выросла плата за ОДН

Об изменениях платы за жилищно-коммунальные услуги рассказал генеральный директор МУП «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» Ильдар Ардаширов.

По его словам, с 1 января текущего года плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, затрагивают многоквартирные дома, которые находятся в управлении управляющих организаций и ТСЖ, и дают право собственникам жилых помещений принять решение о включении в плату за содержание жилого помещения расходов на приобретение объема коммунальных ресурсов на ОДН, с учетом превышения нормативов потребления.

Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Также с 1 января вступили в силу постановления Госкомитета РБ по тарифам, согласно которым нормативы изменились следующим образом.

По электроэнергии на ОДН: в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами, норматив составляет 0,70 кВтч в месяц на 1 кв.м. общей площади, входящей в состав общего имущества МКД (рост составил 30 руб.); в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, норматив составляет 1,22 кВтч в месяц на 1 кв.м. общей площади, входящей в состав общего имущества МКД (рост составил 50 руб.).

Нормативы по ХВС и ГВС на ОДН рассчитываются с учетом этажности и степени благоустройства. Изменение нормативов приведет к среднему росту платы ОДН в многоквартирных домах с газовыми колонками по ХВС на 10 руб. В многоквартирные домах, с централизованным ХВС и ГВС: от 1 до 5 этажей ОДН на ХВС на 14 руб., ОДН на ГВС на 35 руб.; от 6 до 9 этажей ОДН на ХВС на 8 руб., ОДН на ГВС на 20 руб.; от 10 до 16 этажей средний рост платы ОДН на ХВС снизится на 2 руб., по ОДН на ГВС увеличится на 14 руб.

Вся информация по изменениям размещена на сайте и стендах территориальных отделений МУП ЕРКЦ города Уфы, на сайтах управляющих компаний и выйдет на оборотной стороне платежных документов за февраль.

В 2016 году за жилищно-коммунальные услуги по городу Уфа начислено 14 млрд. 062 млн. руб., оплачено – 13 млрд. 952 млн. руб., сбор платежей составил 99,2%, что на 1,2% больше чем в 2015 году.

В прошлом году МУП ЕРКЦ города были поданы 23 исковых заявлений о расторжении договора социального найма и выселении с предоставлением другого жилого помещения в связи с неуплатой задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По 12 исковым заявлениям произведено полное погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги, по 11 исковым заявлениям решения находятся на стадии апелляционного обжалования.

Совместно с ОАО «Газпром Газораспределение г. Уфы» осуществлено приостановление подачи газа в 40 жилых помещениях многоквартирных домов города, общая сумма задолженности составляет 350 тыс. руб.

В 2016 году у злостных неплательщиков была проведена установка заглушек на канализацию и произведено отключение горячего водоснабжения. Общее количество установленных заглушек составило 3 тысяч, количество отключений по услуге «горячее водоснабжение» – 11 тысяч.

- Население сталкивается с трудностями при первом получении новой платежки. И управляющие компании, и ЕРКЦ должны будут в доступной форме объяснить жителям изменения. Надо помочь людям разобраться, – подчеркнул Ирек Ялалов.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, ЖКХ, Уфа
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