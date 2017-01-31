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31 января 2017 г.

Башкортостан перенимает опыт Израиля в области гериатрии

Башкортостан перенимает опыт Израиля в области гериатрии

В рамках смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству начался визит российской делегации в Государство Израиль. В состав делегации также включены представители Министерства здравоохранения республики и Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

Мероприятие организовано для специалистов медико-социальной сферы в целях ознакомления с системой оказания гериатрической и паллиативной помощи, реабилитации пожилых людей, а также системой социальной реабилитации людей с ментальными нарушениями.

Напомним, Башкортостан вошел в федеральный пилотный проект по развитию гериатрической службы «Территория заботы». Основная цель проекта – совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитие гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное образование специалистов данной сферы.

В ходе рабочей поездки для участников будут организованы встречи с представителями Министерства здравоохранения Израиля.

В рамках проекта в 2017 году в республике запланировано открытие 35 гериатрических кабинетов в поликлиниках и 30 гериатрических коек на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. В настоящее время организовано обучение специалистов в Москве и Уфе - в БГМУ. Новая трехуровневая структура будет способствовать дальнейшему повышению доступности медицинской помощи гериатрическим пациентам. Минздравом России в 2016 году утвержден порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Гериатрия», основанный на принципах организации этой службы в Израиле.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, здравоохранение
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