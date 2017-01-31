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31 января 2017 г.

С 1 февраля 2017 года в Башкирии проиндексируют пенсии

С 1 февраля 2017 года в Башкирии проиндексируют пенсии

В республике 855 тысяч пенсионеров получат пенсии с прибавкой.

С 1 числа все выплаты Пенсионный фонд проиндексирует на уровень прошлогодней инфляции (на 5,4%). В денежном выражении это около 384 рублей. Страховая пенсия по старости увеличится в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности - на 160, пенсия по потере кормильца - на 315 рублей. Повышение коснется всех неработающих пенсионеров. Как сообщили в республиканском Управлении ПФР, для финансирования прибавки потребуется свыше 553 миллионов рублей.  

Эльвира Азметова
Теги: Башкортостан, пенсии
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