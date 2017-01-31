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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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31 января 2017 г.

Россияне заметили укрепление величия страны

Россияне заметили укрепление величия страны

Доля граждан, считающих, что Россия в настоящее время находится вровень с самыми влиятельными мировыми державами, достигла 41% - максимума с июня 2007 года (больше было только в январе 2008 года - 45%), сообщает "Левада-Центр".

Противоположного мнения придерживаются 37% респондентов. Причиной этого они назвали прежде всего отставание России от передовых стран в экономическом развитии (23%). Затруднились ответить 23% участников опроса.

При этом большинство (39%) респондентов уверены, что почти все развитые страны относятся сейчас к России как к конкуренту. О том, что в восприятии этих стран РФ - враг, сказали 30% опрошенных. Вместе с тем 16% полагают, что развитые страны относятся к России как партнеру или даже другу (3%).

Более половины участников опроса высказалась за то, чтобы страна продолжала свою политику, невзирая на санкции (67%), и 62% уверены, что России нужно настраиваться на жизнь в условиях этих ограничений.

Опрос был проведен 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает, в зависимости от показателей, от 1,5% до 3,4%.

Лилия Ларина
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