Лекарства будут маркировать специальными кодами

31 января 2017 г.

Правительство РФ вводит в действие механизм маркировки лекарств специальными кодами, предотвращающий оборот контрафакта в аптечных сетях, передает "Интерфакс".

"Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По словам главы правительства, будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.

Медведев также заявил, что, прежде чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка - производителей и торговых сетей.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором. В добровольном тестировании в течение года примут участие примерно 350 тыс. участников оборота: это "около 1000 производителей - примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций", сказал Дворкович.

По словам Дворковича, считывать соответствующие метки можно будет как собственными телефонами, так и сканерами. В случае если аптеки муниципальные, то оснащать их сканерами будет город, если частные - то они будут приобретать оборудование за собственные средства, после истечения добровольного периода - в обязательном порядке.

Таким образом, как считает вице-премьер, обеспечивается защита от контрафакта, производитель выигрывает и за счет выигрыша получит возможность убрать дополнительную наценку, "которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск оборота контрафактной продукции".

Предварительные итоги эксперимента подведут 1 декабря текущего года.