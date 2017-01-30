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30 января 2017 г.

Китайцы хотят построить в Башкирии метро

Китайцы хотят построить в Башкирии метро

Власти Республики Башкортостан обсудили с китайскими бизнесменами из города Чунцин варианты их участия в строительстве новых дорожных объектов в регионе.

С 25 по 27 января в Башкирии находилась делегация из китайского города Чунцин. Участники встречи ознакомились с перспективными проектами транспортной инфраструктуры республики.

Среди проектов, представленных китайским бизнесменам и строителям: дорога в обход Бирска с мостом через реку Белая, обход Нефтекамска на границе с Удмуртией, восточный выезд из Уфы до трассы М-5 «Урал» через тоннель и мост через реку Белая в створе Интернациональной улицы с дальнейшим выходом к трассе М-7 «Волга». Также был презентован участок дороги «Бавлы – Кумертау», который войдет в транспортный коридор «Европа – Западный Китай», строительство наземного метро.

По словам гендиректора китайской компании Он Тиан Куна, цель их визита: понять требования властей Башкирии, чтобы учесть все детали для дальнейшей работы. По итогам визита между компанией CCEGC и управлением дорожного хозяйства Башкирии был подписан протокол о дальнейшем взаимодействии. В ближайшие месяцы китайские бизнесмены должны определиться, каким образом будут они участвовать в российских проектах.

Эльвира Азметова
Теги: Китай, наземное метро
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