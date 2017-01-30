«Салават Юлаев» проиграл «Северстали» - 2:3

30 января 2017 г.

Уфимская команда закончила гостевую программу девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Череповце команда Игоря Захаркина встречалась с аутсайдером Западной конференции — «Северсталью».

«Салават Юлаев» и «Северсталь» объединяет личность Сергея Михалёва. С уфимским клубом легендарный тренер становился чемпионом страны, с «Северсталью» Михалёв выигрывал серебро и бронзу в начале нулевых. Эти достижения и по сей день являются главными во всей истории череповецкого хоккея.

Неудивительно, что именно сегодня, перед матчем с «Салаватом Юлаевым», в присутствии Ольги Михалёвой с сыновьями под своды череповецкого Ледового дворца был поднят стяг с именем Сергея Михайловича.

Уфимцы вышли на матч после трогательной церемонии с Андреем Гавриловым в воротах. Возвращение молодого Михаила Воробьёва после травмы позволило уфимцам снова использовать 8 защитников, но в Ярославле тренерский штаб предпочёл оставить в составе 13-го нападающего Михаила Котляревского. Сегодня Котляревский остался в запасе, а к линии обороны добавился Дмитрий Воробьёв.

Матч начался с преимущества «Салавата Юлаева». Свой первый бросок по воротам Гаврилова хозяева нанесли только в середине первого периода. «Юлаевцы» к тому времени уже вели в счёте. Это Линус Умарк отличился в большинстве.

Удаления же помогли и «Северстали» получить контроль над матчем. За время второго периода «Салават Юлаев» играл в меньшинстве 4 раза. Дважды череповчане своими возможностями воспользовались. Уфимцы также не стали отступать от заведённой традиции и сравняли счёт, играя впятером против четверых. Отскочившую от лицевого борта шайбу в ворота переправил Дмитрий Макаров.

На этом основное время завершилось, и «Салават Юлаев» отправился готовиться к своему 19-му в этом сезоне овертайму. Дополнительная пятиминутка уже почти закончилась, когда к воротам Гаврилова выскочил Полак и переиграл уфимского голкипера. «Салават Юлаев» проиграл 2:3. Следующий матч 1 февраля в Уфе против СКА.

Игорь Захаркин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

- Мы старались, бились сегодня. Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме мы не смогли забить, нам забили.