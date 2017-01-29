В России выбрасывают на помойку около четверти купленной еды

29 января 2017 г.

Несмотря на кризис, россияне ведут себя в отношении продуктов питания довольно расточительно. По подсчетам Росстата, от 20 до 25% купленной еды идет в мусорные баки, пишет "Российская газета".

"Домохозяйства в России выбрасывают в среднем четверть купленных свежих фруктов, 15% мясных консервов и 20% картофеля и муки", - заявил замглавы Росстата Константин Лайкам. Потери по таким продуктам, как йогурты и колбасные изделия, составляют 5-6%, а по хлебу и молоку - около 3%.

"Россияне заелись не больше, чем американцы и европейцы, - пояснила изданию управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова. - Но у нас эта проблема связана с режимами хранения продукции и с ее качеством".

Иными словами, россияне даже в кризис не могут себе позволить употреблять в пищу некачественную или испорченную еду.

При этом по сравнению с другими странами в РФ живут не самые злостные нарушители пищевого баланса. Во всем мире на помойке оказывается около 1,4 миллиарда тонн пищевых продуктов ежегодно, таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Количество выбрасываемых продуктов на душу населения в Европе составляет 95 килограммов в год, а в Северной Америке - 115 килограммов. Потери есть и в бедных странах, но они куда скромнее - в Африке к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии всего 6-11 килограммов. В России аналогичный показатель составляет 56 килограммов.

По подсчетам ФАО, в развитых странах около трети всех продуктов питания выбрасывается неиспользованными, что является примером обычной расточительности, а в развивающихся странах 40% продуктов просто не добирается до потребителя, испортившись в силу целого ряда причин.

В мире живет более семи миллиардов человек, из которых голодает или хронически недоедает порядка одного миллиарда. Даже четверти всей еды, которая сегодня идет напрямую в мусорные баки, хватит, чтобы накормить этих людей.

Однако прямой зависимости голода в мире от того, что развитые страны, сократят потери продуктов, не существует. Как рассказал заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Смирнов, отправлять продукты "танкерами в Африку или каким-то другим способом" не получится, на место прибудет "тот же мусор".

Необходимо подумать о том, как добиться роста производства продовольствия в самих страдающих от голода странах, продумать логистику и определить основные направления роста производства в конкретных отраслях, отмечает эксперт.