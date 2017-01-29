В Уфе родители убрали школьные дворы от снега

29 января 2017 г.

В школах города возобновился учебный процесс. К встрече школьников учебные заведения были готовы, подъездные пути и прилегающие территории были очищены от снега коммунальными службами города.

Однако в течение учебной недели практически ежедневно продолжались снегопады, в результате чего на школьных дворах накопилось большое количество снега. Во многих школах Уфы родители учеников решили прийти на помощь администрациям учебных заведений и сегодня, 28 января, организованно вышли на уборку снега. В основном, конечно, это были папы. Несмотря на выходной день и раннее время, они, вооружившись лопатами, очищали школьные дворы, и в результате, как выразился отец двух учеников школы № 114, дружно и весело победили в борьбе со снегопадами со счетом 1:0.

Как отметила директор Центра образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов Фагима Мусовна Мухарлямова, из-за обильных снегопадов в этом году родители собираются на уборку снега уже в третий раз. Сегодня пришли 68 пап. Впрочем, многие мамы также решили поддержать акцию. Идея организовать такие мероприятия принадлежит родительской общественности, и администрация школы им за это очень благодарна.

День отцов был организован сегодня и в школе №38 – 60 пап нашли время и пришли помочь очистить школьный двор. По их словам, подобные акции – хороший пример детям, что в трудные моменты нужно просто объединиться и тогда любая задача будет по плечу.