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29 января 2017 г.

В Уфе родители убрали школьные дворы от снега

В Уфе родители убрали школьные дворы от снега

В школах города возобновился учебный процесс. К встрече школьников учебные заведения были готовы, подъездные пути и прилегающие территории  были очищены от снега коммунальными службами города.

Однако в течение учебной недели практически ежедневно продолжались снегопады, в результате чего на школьных дворах накопилось большое количество снега. Во многих школах Уфы родители учеников решили прийти на помощь администрациям учебных заведений и сегодня, 28 января, организованно вышли на уборку снега. В основном, конечно, это были папы. Несмотря на выходной день и раннее время, они, вооружившись лопатами, очищали школьные дворы, и в результате, как выразился отец двух учеников  школы  № 114, дружно и весело победили в борьбе со снегопадами со счетом 1:0.

Как отметила  директор Центра образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов Фагима Мусовна Мухарлямова, из-за обильных снегопадов в этом году  родители собираются на уборку снега уже в третий раз. Сегодня пришли 68 пап. Впрочем, многие мамы  также решили поддержать акцию.  Идея организовать такие мероприятия  принадлежит родительской общественности, и администрация школы им за это очень благодарна.

День отцов был организован сегодня и в школе №38 – 60 пап нашли время и пришли помочь очистить школьный двор. По их словам, подобные акции – хороший пример детям, что в трудные моменты нужно просто объединиться и тогда любая задача будет по плечу.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, образование
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