«Наша задача: примирение конфликтующих сторон»

27 января 2017 г.

Поддержка и защита предпринимательства сегодня становятся трендом, хотя российское предпринимательство сформировалось еще тридцать лет назад.

Бизнес, прежде всего, – это самозанятость. Бизнесмен никого ни о чем не просит, а создает бизнес за счет своих ресурсов, идей, привлекает друзей, родственников, платит налоги, формируя тем самым экономическую стабильность страны. Это тот самый средний класс, который способен обеспечить себе и своей семье комфортный уровень существования, здоровье, полноценный отдых, дать детям хорошее образование. Он не пойдет на баррикады, он будет стоять на страже своей собственности. Но и у него могут быть проблемы, которые нужно решать, интересы, которые нужно защищать. И кто-то ему в этом должен помогать. С этой целью в республике был создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Сегодня бизнес-омбудсмен в РБ Рафаиль Гибадуллин собеседник «НУГ:

- Рафаиль Вагитович, на что чаще всего жаловались бизнесмены в прошлом году?

- Основные проблемы, на которые жалуются бизнесмены, самые простые. Создание условий для развития бизнеса: я хочу создать бизнес, с чего начать, куда идти. Я хотел бы что-то построить, у меня появились деньги, прошу выделить площадку. Рассмотрение просьбы может длиться годами. К тому времени и денег уже не осталось, и актуальность предприятия отпала. Или взял человек в аренду какие-то площади, находящиеся в собственности, например, муниципалитета, хочет их выкупить. Он заплатит деньги, у него будет своя собственность, он сможет оформить кредиты, развивать свой бизнес. И это хорошо. Но на деле преимущественное право предпринимателя на выкуп помещения не реализуется или ему пытаются продать эту площадь подороже. В республике достаточно бесхозного, брошенного имущества, оставшегося в наследство от колхозов, которое, к примеру, могло бы использоваться для развития сельского бизнеса, фермерства.

Сегодня самые простые проблемы подняты на уровень Президента страны. «Агентство стратегических инициатив» оформило их в качестве моделей упрощения процедур развития бизнеса. Их всего 12. Назову некоторые из них: получение разрешения на строительство, регистрация права на участки и объекты недвижимости, постановка на кадастровый учет, подключение к газовым и электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Эти простейшие вопросы возникают снова и снова, и для решения которых государство вынуждено было создать целую структуру.

Рыночной экономике России уже тридцать лет. За это время Китай сделал огромный рывок вперед. Волевым решением они создали систему поддержки бизнеса с зонами экономического развития, где можно экспериментировать, развивать производство, проводить научные исследования, в них организованы обучающие центры – и все это политика государства. А мы через тридцать лет только-только приближаемся к пониманию проблем. Неужели озвученные выше проблемы так глобальны?

Ведь есть более важные вещи. Например, работа с инвесторами. Приходит в регион инвестор, ему вручается готовый инвестиционный проект с необходимым пакетом документов. Но для начала мы сами должны знать, какие проекты у нас можно реализовать. Для этого должны быть инвестиционные паспорта районов, из которых станет понятно, что можно сделать в том или ином районе. К примеру, к нам печенье завозят из Самары, семечки в другом регионе фасуют. В республике необходимо создавать свои пекарни, перерабатывающие мини-заводы. Почему у нас, к примеру, не развивается заготовительная, кооперативная деятельность? Разве мы не в состоянии закупать в единой системе картошку, молоко, петрушку, ягоды, грибы, шкуры, мясо и создавать агрохолдинги? Ведь был у нас раньше бренд – иглинский лук, а в Чесноковке отменный чеснок выращивали. Была специализация. Возникли же огуречники в Туймазах, поставили теплицы, дело пошло. И это была не государственная политика, это люди проявили инициативу.

Сегодня мы добиваемся того, чтобы стратегия развития малого и среднего предпринимательства стала частью долгосрочной стратегии развития региона. Нам нужно оценивать муниципалитеты по уровню развития предпринимательства, количеству рабочих мест, росту доходов и посмотреть, где оказывают поддержку предпринимательству, а где не спешат. Сегодня руководство республики ставит задачу войти в десятку регионов с высокой деловой активностью. Мы уже вошли в двадцатку, а были на сороковом месте. Но если бы начали в свое время с внедрения стандартов, то сегодня по развитию бизнеса уже были бы в десятке.

- Сколько лет существует институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ? В чем заключается ваша реальная помощь предпринимателям?

- Пять лет. Мы были первыми в России. Это была инициатива Главы Республики Рустэма Закиевича Хамитова. Институт был создан в соответствии со всеми требованиями правовых норм. Сначала был принят закон, потом утверждена кандидатура Уполномоченного. Федеральный омбудсмен Борис Титов приезжал к нам несколько раз, знакомился с нашим опытом, также и мои коллеги из других регионов. Я принимал участие в организационной группе по созданию Аппарата Федерального Уполномоченного.

Институт Уполномоченного по сути является посредником между бизнесом и государством. Мы видим проблемы через жалобы и обращения, мы научились их решать. Одна из наших функций: защита прав и законных интересов предпринимателей. Эту функцию мы реализуем совместно с прокуратурой, антимонопольным комитетом, с органами государственной власти, обозначая свою позицию по каждой проблеме. И успешных примеров по разрешению конфликтных ситуаций, принятия решений в пользу предпринимателей, множество.

- Почему в спорной ситуации бизнесмен идет к вам, а, например, не в прокуратуру?

- Прокуратура контролирует исполнение законов. А к нам приходят, когда возникает спор. Как правило, спор двух хозяйствующих субъектов – кто-то кому-то недоплатил, кто-то что-то у кого-то отнял. Или препятствования со стороны государственных структур. Прокуратура может привлечь к ответственности, но разбираться в сути конфликта – не её задача. Договор выполняется – хорошо, нет – понесешь наказание. Построил помещение. Есть у тебя разрешение на строительство? Нет – снеси. Так же и с вопросами продления договоров аренды, тут также сталкиваются интересы. Может возникать и коррупционная составляющая. Так, бизнесмен капитально вложился в бизнес, что не успел вовремя продлить договор. Почему бы ему не дать время, заключить мировое соглашение, почему не поддержать. У нас такие примеры были. В Дюртюлинском районе построили бетонный завод, документы своевременно не оформили. Прокуратура направила иск о сносе. Пришлось вмешиваться, добиваться отсрочки для приведения документов в соответствие с законом.

- Сколько было обращений от предпринимателей в прошлом году? Кому удалось помочь?

- В прежние годы достигало 400. Сегодня эта цифра несколько уменьшилась. За прошлый год поступило порядка 380 обращений. Зачастую предприниматели обращается к нам только тогда, когда использовал уже все варианты. Основная масса вопросов касается реализации преимущественного права на выкуп помещений, продления договоров аренды. Много жалоб на проверки, недоступность кредитных средств на развитие бизнеса. Наша основная задача состоит в том, чтобы защищать бизнес от произвола чиновников и формализма. Нередко мы видим, что в конфликте между двумя предпринимателями используется административный ресурс. Например, у одного предпринимателя отнимают землю в пользу другого. Или ему не продлевают договор аренды, потому что место привлекательное, так как есть «свои» люди, или устраиваются непрозрачные торги. С использованием властных или правоохранительных структур развивается нездоровая конкуренция. Так, в Кумертау против предпринимателя, который строил завод, возбудили уголовное дело по заявлению партнера. В дело никто вмешаться не может, потому что все по закону: прокурор подписал, время идет, пока доказательства соберут, что он не виноват или виноват, человек будет содержаться под стражей. Благодаря нашему вмешательству предприниматель освобожден из-под стражи, бизнес сохранен. Данный вопрос мы выносили на рабочую группу Генпрокуратуры РФ.

- Кто и по каким критериям оценивает работу уполномоченного?

- Наша работа оценивается Федеральным Уполномоченным по количеству и качеству работы с обращениями. Также оцениваются законодательные инициативы, выезды по районам. По оценке деятельности нашего института республика в 2014 и 2015 годах занимала первые места. Мы награждены почетными грамотами за значительный вклад в развитие практики защиты прав предпринимателей в судах. Опыт нашего региона был первым, мы сумели поднять целый пласт проблем, довести их до заинтересованных ведомств, органов государственно-исполнительной власти, прокуратуры, правоохранительных органов, установить контакты, сделать все, чтобы максимально защитить законные интересы предпринимателей. Не всегда человек доволен решением, но нам удается сглаживать конфликты. Бывает ведь, что и предприниматель неправ. Он начинает ходить по судам, а мы его поддерживаем в правовом русле. На своем сайте мы установили обратную связь с бизнес-сообществом. Таким образом вносим свою лепту в информирование предпринимателей.

Слово «омбудсмен» переводится как «разрешальщик споров» или «примиритель». Задача бизнес-омбудсмена заключается в разрешении конфликта мирным путем, при помощи медиации, проведения согласительных процедур, с тем, чтобы избежать бесконечных судебных разбирательств и сохранить бизнес. Действует Общественная приемная федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Совместно с общественными организациями создана Гильдия медиаторов РБ. В 2015 году Рафаиль Гибадуллин награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он считает, что это оценка той работы, которая ведется в регионе по развитию предпринимательства и той поддержки, которая оказывается со стороны руководства республики по защите прав и законных интересов предпринимателей.