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27 января 2017 г.

Органы власти Башкирии почти полностью перешли на электронное взаимодействие с Росреестром РБ

Органы власти Башкирии почти полностью перешли на электронное взаимодействие с Росреестром РБ

Принятые Управлением Росреестра по РБ меры по переходу на электронное взаимодействие с органами местного самоуправления и республиканскими органами исполнительной власти позволили в 2016 году увеличить долю запросов о предоставлении сведений в электронном виде, поступающих от указанных органов, до 97 % (в декабре 2016 года данный показатель достиг 99 %).

В частности в 2015 и в 2016 году в целях развития межведомственног о взаимодействия на территории республики Управлением совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» проведено ряд кустовых разъясняющих семинаров.

«Радует, что указанные органы не перекладывают обязанность по получению сведений из Росреестра на граждан, а делают это самостоятельно. В 2017 году хотим поработать с ЕРКЦ, начисляющим квартплату, с ресурсоснабжающи ми организациями. Гражданам приходится для уточнения сведений запрашивать у нас справки для них в бумажном виде. Было бы гораздо удобнее, чтобы эти организации сведения о владельцах имущества получали у нас сами» - комментирует руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Игорь Шеляков.

Напомним, что в рамках Федерального закона органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителей предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов. Более того, с 2015 года банки и страховые организации обязаны самостоятельно запрашивать сведения из Росреестра, причем именно в форме электронного взаимодействия.

Информацию об объектах недвижимости Росреестр также предоставляет по системе межведомственног о электронного взаимодействия (СМЭВ).

С помощью СМЭВ происходит обмен сведениями между федеральными, региональными и муниципальными органами власти в электронном виде для оказания госуслуг. Взаимодействие ведомств по СМЭВ освобождает граждан от необходимости самостоятельно собирать документы для получения госуслуг.

Так, в Управление Росреестра по РБ от органов власти и муниципалитетов в 2016 году поступило 309 720 запросов о предоставлении сведений посредством СМЭВ. С нового года по состоянию на 25 января 2017 года посредством СМЭВ принято уже 33 485 таких запросов о предоставлении сведений.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Росреестр по РБ
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