Путин наградил уфимскую учительницу

27 января 2017 г.

Лиза Агадуллина, преподаватель лицея №42 Уфы и Республиканского башкирского лицея-интерната, удостоена звания «Народный учитель России». Государственную награду учителю вручил в Кремле президент России Владимир Путин.

Награда была учреждена в 2000 году, за 16 лет ее получили чуть более 70 человек. Впервые звания «Народный учитель России» удостоен преподаватель из Республики Башкортостан.

Лиза Киямовна – учитель химии высшей квалификационной категории. Она проработала в школах Республики Башкортостан и ее столицы 57 лет. Свыше ста её учеников стали призерами республиканских, всероссийских и международных олимпиад. Среди ее воспитанников - деятели науки и образования, медицины и юриспруденции, специалисты нефтяной и строительной отраслей, предприниматели.

С 1997 года по инициативе Лизы Киямовны в лицее открыты химико-биологические классы, работает летняя химическая школа «Изотоп» для одаренных детей. Она имеет авторскую учебно-методическую программу по химии для 7 – 11 классов с углубленным изучением предмета.

Лиза Киямовна в 2008 году была первой удостоена звания «Народный учитель Республики Башкортостан». Имеет почетные звания «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награждена медалью «В.А. Сухомлинский», дважды обладатель Соросовского гранта, представлена в Зале национальной трудовой славы Российской Федерации. В рамках серии биографических изданий «Деятели народного образования» БГПУ им. М. Акмуллы выпущена книга «Народный учитель Башкортостана Л.К. Агадуллина» (2012 г.).

Сегодня Лиза Киямовна Агадуллина активно участвует в работе Ассоциации лучших учителей столицы Башкортостана, где предлагает свое видение развития современной системы образования. Результатом ее кропотливого труда является рост качества образования, высокая мотивация учащихся к обучению.