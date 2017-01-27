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27 января 2017 г.

Жители Башкирии могут оформить недвижимость экстерриториально

Жители Башкирии могут оформить недвижимость экстерриториально

Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России, в том числе, в республике.

Экстерриториальн ый принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С начала вступления в силу нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальн ому принципу была успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн ому принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России, на территории Башкирии подать документы на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальн ому принципу возможно в г. Уфа по адресу ул. 50 лет СССР, д. 30/5, зал № 2.

В случае подачи заявления по экстерриториальн ому принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированно й электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальн ому принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.

Такой формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае, если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Росреестр по РБ
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