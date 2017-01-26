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26 января 2017 г.

Жители Башкортостана могут получить «дальневосточный гектар» через МФЦ

Жители Башкортостана могут получить «дальневосточный гектар» через МФЦ

В республике с 1 февраля 2017 года начнется прием заявлений на получение «дальневосточного гектара» через МФЦ.

Росреестр по РБ заключает соглашения с многофункциональ ными центрами «Мои документы» (МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе, в Республике Башкортостан.

В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток .рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

Соглашения между Росреестром и МФЦ находятся в стадии согласования в Республике Крым, Забайкальском крае, в Мурманской области, городах Москве и Севастополе.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Росреестр по РБ
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