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ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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26 января 2017 г.
В Башкортостане морозы на время отступили
Сегодня в республике ожидается теплая погода с с небольшим снегопадом.
Главное Управление МЧС России по РБ информирует, что атмосфера воздуха будет облачной с прояснениями. Небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснении до -25°, днем -10,-15°, местами до -18°.
В южной половине облачная погода. Снег, ночью местами до сильного, слабая метель, слабый гололед. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, днем -4,-9°.
На автодорогах видимость в явлениях 500-1000м.
Лилия Ларина
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