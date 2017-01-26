В Башкортостане морозы на время отступили

26 января 2017 г.

Сегодня в республике ожидается теплая погода с с небольшим снегопадом.

Главное Управление МЧС России по РБ информирует, что атмосфера воздуха будет облачной с прояснениями. Небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснении до -25°, днем -10,-15°, местами до -18°.

В южной половине облачная погода. Снег, ночью местами до сильного, слабая метель, слабый гололед. На дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, днем -4,-9°.

На автодорогах видимость в явлениях 500-1000м.