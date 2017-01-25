Максим Чудов проводит открытые мастер-классы

25 января 2017 г.

Шестикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2010 года в Ванкувере биатлонист Максим Чудов хочет вовлечь в лыжный спорт всех желающих.

Беговые лыжи - отличный способ для поддержания здорового образа жизни, не требующий особых затрат. К тому же в Уфе созданы все условия для такого вида активности. Осталось только научиться кататься правильно. Кто, как ни титулованный спортсмен, знает об этом лучше всех. «По выходным вместе с сыном мы ходим кататься на лыжах. Проезжая мимо, смотрю, как используют лыжи и лыжный инвентарь уфимцы. Многие неправильно держат палки, неправильно отталкиваются, но каждый второй планирует и хочет научиться правильно кататься, а кто-то из них - показать наивысший результат для сдачи норм ГТО. Для этого и возникла у меня такая идея. Каждое воскресенье на комплексе «Биатлон» я мог бы детально помогать людям разобраться в тех или иных вещах. Я вижу, что стремление и желание у людей есть. Так, на первую тренировку человек 30-40 пришло. Кто-то даже спрашивал про индивидуальные тренировки. У меня есть идея открыть собственную школу, вот только из-за финансовых сложностей, она пока не осуществима».

Помогать спортсмен будет совместно с региональным оператором комплекса ГТО в РБ Военно-спортивным фондом «Башкортостан». Бег на лыжах - один из видов испытаний на выбор при сдаче норм ГТО в зимнем сезоне, однако не у всех есть возможность подготовиться самостоятельно. Участники открытой тренировки узнают о комплексе ГТО и пробегут дистанции, которые в будущем могут пойти в зачет. Все, кто изъявит желание поучаствовать в тренировках, могут прийти как на своих лыжах, так и взять лыжи напрокат на самом спортивном комплексе «Биатлон».

Воскресные тренировки с Максимом Чудовым проходят на территории комплекса «Биатлон» с 11 до 13 часов.