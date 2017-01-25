В Уфе состоится чемпионат Европы по мотогонкам на льду

25 января 2017 г.

25-26 февраля в столице респубики пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Этот турнир станет седьмым, который будет проходить в Уфе, первый состоялся в 1964 году.

В чемпионате Европы 2017 года примут участие гонщики десяти стран: России – 3, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии и Чехии – по 2, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польши – по одному. Кроме того, двух гонщиков выставляет Россия в качестве запасных, сообщает мэрия.

Из 20 предыдущих Чемпионатов Европы 17 состоялось на территории России и всего три – за ее пределами: в Германии, Польше и Нидерландах.

Первый чемпионат Европы состоял из отборочного соревнования для иностранных гонщиков и пятиэтапного финала, проводившегося в Ленинграде, Уфе и Москве. Одержав победу в первых трех этапах – ленинградском и двух уфимских, - чемпионский титул досрочно завоевал уфимец Габдрахман Кадыров.