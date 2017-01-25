«Уфаводоканал» признан одним из лучших предприятий для работающих мам

25 января 2017 г.

Предприятие заняло в конце минувшего года II место в Республиканском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам», организованном Федерацией профсоюзов РБ, Министерством труда и социальной защиты населения РБ и Союзом работодателей РБ.

Жюри оценивало участников по таким показателям, как количество трудоустроенных женщин, имеющих детей, размер и количество выплат матерям, специальные условия по организации труда и отдыха сотрудников и их детей.

«Уфаводоканал» уже много лет развивает свою социальную политику. Помимо закрепленных законодательством обязательств, обеспечивает дополнительную поддержку своим работникам. Для детей сотрудников организуется отдых в лагерях и санаториях республики, имеется своя база отдыха «Павловка», женщинам при рождении ребенка предоставляется материальная помощь, родителям первоклассников дается дополнительный день отдыха 1 сентября и материальная помощь. Доброй традицией является организация праздников ко Дню матери, новогодних утренников, конкурсов детского творчества.