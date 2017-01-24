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24 января 2017 г.

Башкирских экологов заставили навести порядок в охотничьей сфере

Башкирских экологов заставили навести порядок в охотничьей сфере

Вопрос сохранения охотничьих ресурсов всегда был одним из наиболее острых на повестке дня. Как распределяются лицензии на отстрел животных, кто определяет количество звериного поголовья, достаточно ли в республике охотничьих инспекторов.

Эти и другие вопросы входят в компетенцию Министерства экологии республики, деятельностью которого заинтересовалась Прокуратура Башкирии. После соответствующей проверки был выявлен ряд нарушений. Как сообщают в надзорном ведомстве, министерство не обеспечило необходимую численность государственных охотничьих инспекторов. Общее их число в Башкирии пока в три раза ниже, чем предусмотрено федеральными нормативами. В ряде районов территории общедоступных охотничьих угодий вообще не определены или определены неверно. Согласно республиканскому законодательству, они должны составлять 20% от общей площади угодий. Однако в Кугарчинском районе они занимали лишь 16%, а в Куюргазинском и вовсе отсутствовали.

За предыдущие два года министерство не организовало взаимодействие с многофункциональными центрами, что упростило бы процесс выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В процедуре аннулирования охотничьих билетов недобросовестных охотников и браконьеров была отмечена волокита. К примеру, решение об аннулировании документа одного браконьера было принято спустя три месяца после его осуждения вместо положенных пяти рабочих дней. Также чиновники не всегда принимали административные меры за нарушения правил охоты. Ещё одно нарушение: непринятие мер в отношении неотчитавшихся охотников. Более 1000 охотников, не отчитавшихся об использовании выданных им разрешений, не были привлечены к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ за нарушение правил охоты. После вмешательства прокуратуры три сотрудника Минэкологии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Министерство приняло меры по установлению границ общедоступных охотничьих угодий. Также прорабатывается вопрос о финансировании для увеличения штатной численности охотничьих инспекторов.

Эльвира Азметова
Теги: Минэкологии, прокуратура РБ
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