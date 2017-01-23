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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
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23 января 2017 г.
В Уфе нового главного пристава Башкортостана представит начальство из Москвы
Для торжественной церемонии в республику прибывает с рабочим визитом заместитель директора ФССП России - замглавного судебного пристава РФ Рустам Степаненко.
Цель поездки - представить личному составу Управления, а также главе Башкортостана, руководителям силовых ведомств и представителям судейского сообщества назначенного главного судебного пристава РБ Ильнура Анваровича Махмутова.
Лилия Ларина
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