В Уфу съехались моржи со всей страны

22 января 2017 г.

В выходные столица провела открытый кубок города по зимнему плаванию, в котром приняли участие около 200 спортсменов из 15 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия, состоявшейся в парке имени Ивана Якутова, пловцов приветствовали многократная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко и председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов. Они пожелали участникам турнира удачи и побед, а болельщикам – хорошего настроения. О перспективах развития зимнего плавания участникам и гостям мероприятия рассказал руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания РБ Александр Пенкин.

- В настоящее время Федерация зимнего плавания и закаливания России проходит аккредитацию в спортивном ведомстве страны. Уже весной зимнее плавание будет признано официальным видом спорта. В дальнейшем мы планируем подать заявку на проведение чемпионата страны, ведь в Уфе зимнее плавание активно развивается. Люди приезжают к нам со всех уголков России, потому что мы проводим турнир на должном уровне, - отметил в своем выступлении он.

- Соревнования проходят на высоком организационном уровне. Приятно, что в Уфе уделяют внимание этому виду спорта. Площадка расположена в центре города, что способствует наибольшей популяризации этого вида спорта. Кроме того, у вас сильная команда и хорошие соперники, - похвалил хорошую организацию турнира руководитель делегации города Новосибирск Олег Адамов.

Все участники заплывов поделены на возрастные категории. Самыми юными участниками стали моржи 2002 года рождения и младше. В течение трех дней спортсмены проплывут дистанции 25м, 50м, 100м и 200м баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость 200м и 450м.