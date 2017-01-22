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22 января 2017 г.

Скоро заканчивается бесплатная приватизация жилья

Скоро заканчивается бесплатная приватизация жилья

Управление Росреестра по РБ напоминает жителям республики, что 1 марта 2017 года завершается программа бесплатной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации.

Как показывает общероссийская статистика все, кто хотел приватизировать квартиру, за 25 лет, в течение которых программа приватизации жилья существует, это сделал.

На сегодня в республике уже зарегистрировано 1 228 050 прав граждан в отношении 572 693 объектов жилищного фонда, расположенных на территории региона. Специалисты Управления Росреестра отмечают, что в Башкортостане статистика по приватизации имущества год от года снижается. Если в среднем в 2016 году ежемесячно на территории республики регистрировалось порядка 2,5 тыс. таких прав, то в 2013 году – около 5 тыс. прав в месяц.

Гражданам рекомендуется воспользоваться своим правом бесплатной приватизации жилого помещения, в противном случае те, кто не успел приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма (неприватизирова нное жилье), не смогут его продать, обменять, передать по наследству.

Остается чуть больше месяца до завершения бесплатной приватизации жилья. И это достаточный срок для тех, кто еще не успел воспользоваться правом приватизации. Для того, чтобы успеть оформить жилье в порядке приватизации, гражданину достаточно до 1 марта 2017 года подать заявление в уполномоченный орган (в Уфе - Управление земельных и имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан, в городах и районах – администрации муниципалитетов) , выразив тем самым свое волеизъявление. Далее, даже если срок программы приватизации истек, то есть после 1 марта 2017 года, возможно обратиться в Росреестр за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Росреестр по РБ, жилье
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