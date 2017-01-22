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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Мастер-шоу-2017 выиграла команда Востока
В «Уфа-Арене» состоялось Мастер-шоу, в котором со счетом 5:2 победила команда Востока.
Поначалу представители Восточной Конференции при счете 4:1 проиграли конкурс «Лучшая защита, мощное нападение». Однако им удалось одолеть финальную «Большую эстафету».
Хоккеисты признались, что узнали об участии в том или ином конкурсе перед началом состязания. Некоторые из низ проводились впервые в рамках спортивного праздника КХЛ. В конкурсе «Самый быстрый круг» лучшим признан игрок уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин. Вместе с ним в Мастер-шоу-2017 соревновались его одноклубники Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев и Сами Леписте.
Болельщики также смогли в фойе посоревноваться в точности броска шайбы и скорости приемов.
Кульминацией Недели Звезд Хоккея 2017 эксперты называют Турнир четырех команд, составленный из лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ. Он пройдет сегодня, 22 января.
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