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22 января 2017 г.

В Мастер-шоу-2017 выиграла команда Востока

В Мастер-шоу-2017 выиграла команда Востока

В «Уфа-Арене» состоялось Мастер-шоу, в котором со счетом 5:2 победила команда Востока.

Поначалу представители Восточной Конференции при счете 4:1 проиграли конкурс «Лучшая защита, мощное нападение». Однако им удалось одолеть финальную «Большую эстафету».

Хоккеисты признались, что узнали об участии в том или ином конкурсе перед началом состязания. Некоторые из низ проводились впервые в рамках спортивного праздника КХЛ. В конкурсе «Самый быстрый круг» лучшим признан игрок уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин. Вместе с ним в Мастер-шоу-2017 соревновались его одноклубники Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев и Сами Леписте.

Болельщики также смогли в фойе посоревноваться в точности броска шайбы и скорости приемов.

Кульминацией Недели Звезд Хоккея 2017 эксперты называют Турнир четырех команд, составленный из лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ. Он пройдет сегодня, 22 января.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, КХЛ, Уфа
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