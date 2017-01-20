В Уфе пройдет конференция, посвященная новым правилам кадастровой оценки земельных участков и недвижимости

20 января 2017 г.

3 февраля в Уфе состоится конференция на тему: «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса».

- Многие регионы, в том числе и Башкортостан, перешли на налогообложение объектов государственного строительства исходя из кадастровой стоимости. Ранее налог рассчитывался по инвентаризационной стоимости недвижимости. От величины кадастровой стоимости будет зависеть земельный налог, арендная плата за землю, выкупная цена земельного налога. Актуальность этой темы, высокий статус выступающих и их компетентность вызовет интерес к этому мероприятию, - рассказала Людмила Ахметшина, руководитель Аппарата Башкортостанского отделения АЮР.

Напомним, с 1 января 2017 года также начал действовать закон «О государственной регистрации недвижимости». Закон содержит ряд новаций в процедурах государственной регистрации. Произошли изменения и в статусе кадастровой палаты. Об этом также пойдет речь на конференции.

Свое участие в конференции подтвердили сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, член Президиума Ассоциации юристов России Владислав Гриб, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Назаров, член Президиума Ассоциации юристов России Илья Миронов, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБИгорь Шеляков, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Григорий Житенев, прокурор РБ Андрей Назаров, председатель Арбитражного суда РБ Игорь Арсенов, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.

В дискуссии примут участие эксперты, представляющие органы государственной власти, общественные организации, средства массовой информации, представители юридического сообщества, правоведы, политические деятели, действующие судьи.

В рамках форума председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представит новую книгу «Времена и право». В творении корифея юриспруденции говорится о развитии права как важнейшей системы регулирования межличностных и общественных отношений и одного из источников власти.

Организатором мероприятия выступает Башкортостанское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Конференция начнется в 15:30. Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.7, отель Sheraton Ufa, зал Grand Ballroom National. Программа мероприятия прилагается.

Обращаем ваше внимание, что конференции будет предшествовать пресс-конференция председателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова и сопредседателя Ассоциации юристов России Виктора Блажеева, председателя Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрея Назарова. Начало пресс-конференции в 12.00. Зал Аксаков-3 (второй этаж).

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