Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на матче Женской хоккейной лиги

20 января 2017 г.

Вчера, 19 января, в рамках программы Недели звезд хоккея в Уфе состоялся первый в истории матч звезд Женской хоккейной лиги. Участие в нем приняли по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде – по два вратаря и 15 полевых игроков, среди которых были участницы Олимпийских игр, победительницы зимней Универсиады, а также бронзовые призеры чемпионатов мира.

Сборную «Востока» возглавил легендарный воспитанник уфимского хоккея, наставник «Агидели» Денис Афиногенов. В саму восточную команду вошли сразу семь уфимских хоккеисток: защитники Анна Щукина и Анна Шибанова, а также нападающие Ольга Сосина, Екатерина Смоленцева, Фанни Гашпарич, Николь Чупкова и Екатерина Лебедева. Во главе «Запада» - наставник ЖХК «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков.

Открыла счет в большинстве на шестой минуте первого периода Алевтина Штарева из «западной» сборной. Затем Александра Хусак удвоила преимущество – 2:0. Хоккеистки «Востока» семь раз в игре имели численное преимущество, однако ни разу не смогли его реализовать. В отличие от соперников, которые забили еще две шайбы – Людмила Белякова во втором периоде и Анна Шохина – в третьем. Итог – 4:0 в пользу «Запада».

Среди болельщиков был и глава республики Рустэм Хамитов. В торжественной церемонии награждения хоккеисток Матча Звезд ЖХЛ приняли участие трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский и заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов. Приз лучшего игрока матча от сборной «Запада» получила Анна Шохина. Аналогичный приз из команды «Востока» достался Ольге Сосиной из уфимской «Агидели».