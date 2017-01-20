В Башкортостане на 9,5 % уменьшилось число безработных

20 января 2017 г.

Ситуация на рынке труда республики в целом соответствует среднероссийским тенденциям, сообщает Минтруд РБ. Уровень общей безработицы, составивший 6,1% по итогам 2015 года, снизился в 2016 году до 5,8%.

Число зарегистрированных безработных уменьшилось с начала 2016 года на 9,5%, уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,29% до 1,17%. Если на 1 января 2016 года количество зарегистрированных безработных составляло 26 078 человек, то на 17 января 2017 года - 22 719.

Количество заявленных вакансий на 1 января 2017 года составляло 32,4 тысяч единиц, что на 39,7% больше, чем на 1 января 2016 года (23 164). Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с начала 2016 года с 1,2 до 0,8. Численность работников, находящихся под риском увольнения, составила 11,1 тыс. человек, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,4% или 13,5 тыс. человек.

За 2016 год центрами занятости населения республики были трудоустроены 61,4 тысяч граждан, ищущих работу, в том числе 27,1 тысяч безработных граждан. Доля трудоустроенных в общей численности обратившихся в поиске работы граждан за 2016 год составила 69,3% (за 2015 год – 65,7%), среди безработных – 55,1% (за 2015 год – 51,0%).

Данные положительные изменения говорят об эффективности реализации в 2016 году дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан. Напомним, общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 254,3 млн. рублей (177,9 млн. рублей, или 70% от общего объема финансирования - из федерального бюджета, 76,4 млн. рублей или 30% от общего объема финансирования – из регионального бюджета). Общая численность участников Программы составила 3949 человек при плане в 3230 человек (122,3% от плана).

В рамках Программы были реализованы сразу 4 направления: это временная занятость работников, находящихся под риском увольнения, опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, возмещение работодателям, реализующим программы развития организации, расходов на частичную оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций и возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.

Общая численность участников первого направления (временная занятость) составила 835 человек (вместо предусмотренных 308). Так, работники ОАО «УАПО», находящиеся под риском увольнения по причине объединения двух цехов предприятия, приняли участие во временных работах по консервации и перевозу оборудования, демонтажу устаревшего оборудования и ремонту новых производственных участков. На ОАО «УППО» для работников, находящихся под риском увольнения, была организована работа по демонтажу неиспользуемого оборудования, ремонту производственных площадей под новые цеха.

На опережающее обучение в рамках реализации программы были направлены 2593 работника 13-ти предприятий республики.

В реализации мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций приняли участие 7 экономически значимых предприятий республики. Так, в ПАО «УМПО» были трудоустроены 195 выпускников УГАТУ и УГНТУ, из них 74 человека – на инженерно-технические должности (инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер – программист, экономист по труду), остальные – на рабочие специальности (контролер станочных и слесарных работ, слесарь механосборочных работ, термист, слесарь-ремонтник, токарь). На АО «УАП «Гидравлика» были трудоустроены на постоянную работу 50 выпускников УГАТУ и Уфимского авиационного техникума, которые работают на инженерно-технических должностях (инженер-технолог, инженер-конструктор по метрологии, инженер по нормированию труда). Выпускник УАТ принят на работу на должность техника-технолога. В АО «УППО» трудоустроены 102 выпускника УГАТУ, УГНТУ, УГУЭС, БГУ, Уфимского государственного колледжа радиоэлектроники и Уфимского топливно-энергетического колледжа, из них 11 человек – на постоянные рабочие места специалистами отделов производственно – технического, главного конструктора, бюджета и прогноза, экономического, экологической безопасности, главного энергетика. В АО «УАПО» трудоустроены 25 выпускников Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности, Уфимского топливно-энергетического колледжа и БГУ. Выпускники БГУ приступили к работе в должности юрист, инженер технолог, специалист по кадрам и инструктор по противопожарной профилактике. По рабочим специальностям (электромонтер, токарь, сборщик, контролер слесарных работ, сборщик радиоэлектронного оборудования) трудоустроены 12 человек.

В рамках четвертого направления вместо запланированных 27 инвалидов были трудоустроены 40 лиц, имеющих ограничения в здоровье. Работодателям, трудоустроивших инвалидов, были возмещены затраты на создание инфраструктуры, на адаптацию и наставничество. Так, в ООО «БелАвтодеталь» трудоустроены 10 инвалидов по зрению (6 человек со II группой и 4 человека с I группой инвалидности) по профессии штамповщик, за которыми закреплены 10 наставников. Для вновь принятых работников оборудованы санитарно-гигиенические помещения, установлены поручни, визуальные и тактильные указатели, сигнальные кнопки, звуковые ориентирующие устройства и осветительные приборы. В ООО «Белорецкое УПП ВОС» трудоустроены 3 инвалида с обеспечением доступности рабочего места. В ГАУСОН Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов на должность обувщика по ремонту обуви трудоустроен 1 инвалид II группы, для адаптации которого на рабочем месте организовано наставничество. Также для вновь принятого работника создана специальная инфраструктура в целях обеспечения доступности рабочего места и санитарно-гигиенических помещений. В ГУП БХП «Агидель» РБ на рабочие специальности (резчик по дереву, дворник, художник по багету, менеджер по продаже) трудоустроены 5 инвалидов, за которыми закреплены 5 наставников. В АО «УАПО» трудоустроен 21 инвалид (5 человек с III группой и 16 человек со II группой инвалидности) га рабочие места по следующим специальностям: токарь, полировщик, слесарь-ремонтник, бухгалтер, специалист по кадрам, юрист, инженер-технолог, распределитель работ, контролер станочных и слесарных работ, электромонтер, слесарь, комплектовщик. Создана необходимая инфраструктура для принятых сотрудников: установлены и смонтированы аппарат управления и сигнализации, кнопки вызова, табло вызова световых маяков для обозначения габаритов входной двери или проема, светозвукового маяка с датчиком движения, поручни прямые настенные, переоборудованы душевые комнаты.