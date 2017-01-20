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20 января 2017 г.

Минздрав намерен ограничить рекламу вредной еды

Минздрав намерен ограничить рекламу вредной еды

Минздрав подготовил новый комплекс мер для снижения смертности россиян. Среди них - ограничение продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с документом.

Речь идет о сладких газированных напитках, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и других кондитерских изделиях с избыточным содержанием жира и сахара, а также колбасе.

Представитель Минздрава, правда, уточнил, что версия данной стратегии не окнончательная и будет дорабатываться.

Эта мера вместе с другими, изложенными в стратегии, поможет сформировать представление о здоровом образе жизни у населения, а также вести профилактику и контроль неинфекционных заболеваний, что, в свою очередь, позволит снизить смертность населения от основных неинфекционных заболеваний на 50%, следует из текста стратегии. Сейчас смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% общей смертности, уточняется там же.

Минздрав, по словам его представителя, разослал проект документа на согласование в профильные министерства и ведомства.

Рожденная в недрах ведомства "Стратегия по формированию здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года" описывает широкий спектр идей - от регулирования содержания соли и жира во "вредных" продуктах питания и их рекламы до создания велодорожек и борьбы с антисанитарным жильем.

В результате этих действий Минздрав надеется снизить смертность в стране от неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 году, отмечает газета "Коммерсант".

Этому должно способствовать как сокращение употребления различных вредных веществ (алкоголя - на 10%, табака и соли - на 30%), так и распространенности недостаточной физической активности (на 10%).

Минздрав предлагает достичь таких результатов с помощью ряда мер, ориентированных как на все население, так и отдельно на группы риска, посетителей поликлиник и пациентов больниц.

Для всех россиян Минздрав предлагает ограничить потребление табака и алкоголя (для россиян до 21 года - полностью) за счет повышения акцизов, "подавления производства нелегального алкоголя", запрета производства спиртсодержащих настоек и спиртсодержащих моющих средств.

Также предлагается ограничить употребление "вредной" пищи - обложить дополнительным налогом с продаж полуфабрикаты, ввести акцизы для сладких газированных напитков и ограничить их рекламу в СМИ.

Минздрав готов заняться и внешними факторами. Так, ведомство предлагает улучшить санитарные условия жилья, строить спортивные площадки и вести пропаганду "здорового образа жизни" и профилактики.

Лилия Ларина
Теги: Минздрав, продукты
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