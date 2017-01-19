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19 января 2017 г.

В уфимской школе №103 установлен лифт для инвалидов

В уфимской школе №103 установлен лифт для инвалидов

В рамках программы инклюзивного обучения запущен лифт-подъёмник для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе №103 Демского района г.Уфы. Аналогов такого лифта в республике пока нет.

- Вопрос установки лифта возник достаточно давно. Сначала мы рассматривали вариант установки подъемной платформы на лестнице, это оказалось не возможным. Изначально планировалось сделать пристрой к школе, однако фундамент трехэтажного здания, построенного в 1984 году, не выдержал дополнительной нагрузки. Проектировщики пришли к решению установить лифт внутри здания, пробив плиты перекрытия для шахты лифта. Общая стоимость работ, выполненных в соответствии всем необходимым техническим требованиям, в том числе, и пожарной безопасности, составила 3 млн. 860 рублей. Основная часть суммы, более трех миллионов, выделена из городского бюджета. Стоимость лифта составила 1 млн. 860 тысяч рублей, конструкция изготовлена в Прибалтике и соответствует всем стандартам, - рассказала директор школы Гульнара Аминова.

Сегодня в школе № 103 с углубленным изучением иностранных языков учатся 11 детей с ограниченными физическими возможностями. Трое из них будут пользоваться лифтом. Среди них и ученица 5 класса Айгуль Ибрагимова.

Тернистый путь к знаниям Айгуль преодолевает на колёсах. В инвалидном кресле и без посторонней помощи, она каждое утро сама добирается до школы. Для ученицы расширили дверные проёмы в классах, установили специальную парту. Пока девочка училась в начальных классах все уроки проходили в одном классе, проблем по передвижению не возникало.. В этом году в расписании уроков появились информатика, физика, химия, биология,  обучение по этим предметам проходит в специализированных кабинетах. И все они расположены на разных этажах. Теперь Айгуль получила неограниченный доступ во все помещения школы, а значит у нее появилась масса возможностей не только для общения с одноклассниками и  остальными ребятами, но и для реализации своих многочисленных талантов.

Стоит отметить, что большую помощь в реализации проекта оказала мама девочки Гульшат Ибрагимова, возглавляющая Региональную общественную организацию Совет матерей "Материнское сердце" Республики Башкортостан". Семья Ибрагимовых – люди с активной жизненной позицией, помогающие детям с ограниченными возможностями здоровья успешно интегрироваться в социум.

- Мы благодарны родителям учащихся за поддержку и понимание, за помощь оказанную во время установки подъемника. Теперь, когда лифт поставлен, в школу смогут учиться и другие дети с поражением опорно-двигательной системы, - делятся радостью Ибрагимовы.

Установка подъемных платформ для комфортного передвижения маломобильных детей, там, где они необходимы, запланирована в будущем и в других школах города и республики. Пилотный проект, реализованный на базе школы №103, показал, что доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями  становится нормой жизни.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, образование, инвалиды
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