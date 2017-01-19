В Уфе состоится первый в истории матч звезд женского хоккея

19 января 2017 г.

Сегодня, 19 января, в рамках программы Недели звезд хоккея в Уфе состоится первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Участие в нем примут по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде – по два вратаря и 15 полевых игроков, среди которых участницы Олимпийских игр, победительницы зимней Универсиады, а также бронзовые призеры чемпионатов мира.

Сборную Востока возглавил легендарный воспитанник уфимского хоккея, наставник «Агидели» Денис Афиногенов, сообщает мэрия. В саму восточную команду вошли сразу семь уфимских хоккеисток: защитники Анна Щукина и Анна Шибанова, а также нападающие Ольга Сосина, Екатерина Смоленцева, Фанни Гашпарич, Николь Чупкова и Екатерина Лебедева. Во главе «Запада» - наставник ЖХК «Торнадо» и сборной России Алексей Чистяков.

Матч Звезд ЖХЛ откроется танцем «Семь девушек», который на льду исполнит Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова. Для этого артистки наденут на обувь специальные шипы.

Наблюдать за первой в истории Лиги борьбой звездных дивизионов можно будет в прямом эфире канала КХЛ ТВ HD, а также на официальном канале КХЛ на YouTube.

Начало матча – в 18.15. Напомним, Неделя Звезд Хоккея проходит в Уфе с 15 по 22 января 2017 года в новом формате, объединяющем в едином стиле главные шоу сезона трех лиг – КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.