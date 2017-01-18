В прошлом году в прокуратуру обратилось 47 тысяч жителей Башкортостана

18 января 2017 г.

Прокуратура республики подвела итоги работы за прошлый год. Мероприятие, приуроченное к 295-летию со дня образования Российской прокуратуры, сотсоялось в Уфе. В нем приняли участие глава РБ Рустэм Хамитов, председатель Государственного собрания – Курултая республики Константин Толкачев, главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, руководители республиканских органов государственной власти, судебных и правоохранительных органов, а также сотрудники и ветераны органов прокуратуры.

По словам прокурора республики Андрея Назарова, выступившего с приветственной речью, в истекшем году выявлено более 300 хозяйствующих субъектов, допустивших невыплату заработной платы на сумму более полумиллиарда рублей. За последние два года в судебном порядке с недобросовестных работодателей взыскано более 1 млрд. руб К административной ответственности за нарушение законодательства об оплате труда привлечено полторы тысячи лиц.

Благодаря принятым совместно с органами власти мерам, практически всем нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов предоставлены благоустроенные жилые помещения, это более 700 человек.

С учетом проводимой в стране политики поддержки субъектов бизнеса в числе приоритетных продолжает оставаться надзор за исполнением законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Более половины внеплановых проверок от их общего числа были отклонены прокурорами.

Прокуроры активно реагировали на нарушения в сфере образования, охраны здоровья, трудовых и имущественных прав несовершеннолетних. В центре особого внимания находилась защита прав детей-сирот. Более 700 получили благоустроенные жилые помещения.

Много было сделано для обеспечения безопасных условий отдыха детей. В результате прокурорского вмешательства устранены нарушения более чем в 100 детских лагерях.

Защищая права и интересы граждан, государства и общества прокуроры в истекшем году вступили в процесс для дачи заключения почти по 3 тысячам гражданских дел.

В 2016 году судами общей юрисдикции и арбитражным судом с участием прокуроров рассмотрено более 23 тысяч исков и заявлений на сумму свыше полумиллиарда рублей, инициированных в защиту прав и интересов граждан, общества и государства.

Как и прежде уделялось большое внимание защите конституционных прав и свобод граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Выявлено и пресечено более 85 тыс. нарушений закона.

В республике наметилась положительная тенденция снижения преступности. Повышается требовательность прокуроров и качество следствия. За последние три года число лиц, оправданных судами снизилось почти в 3 раза.

- Профессиональный уровень корпуса государственных обвинителей прокуратуры республики, несмотря на увеличение количества дел, которое ежегодно составляет более 20 тысяч, и изменения действующего законодательства, несомненно обеспечивает эффективное и квалифицированное поддержание государственного обвинения, отметил Андрей Назаров.

В рамках надзорной деятельности по противодействию коррупции прокурорами выявлено более 3700 нарушений закона, опротестовано свыше тысячи незаконных актов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 47 уголовных дел.

Органами прокуратуры республики совместно с органами власти, МВД и ФСБ прилагаются значительные усилия по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма. В 2016 году блокирован доступ к более чем 1000 электронных ресурсов, на которых размещались экстремистские материалы.

- В 2016 году прокурорами рассмотрено 47 тыс. обращений граждан. Тенденция роста наблюдается из года в год, что безусловно говорит о доверии населения к органам прокуратуры. Так как, практически каждая четвертая рассмотренная жалоба удовлетворяется, в общей сложности за год были восстановлены нарушенные права более 11000 граждан - подчеркнул главный прокурор РБ.