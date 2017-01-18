В 2016 году в Башкортостане произошло более 4 тысяч пожаров

18 января 2017 г.

Такие данные привел премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов на собрании, посвященном итогам деятельности Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в 2016 году и постановке задач на 2017 год.

Открывая сборы, он отметил, что прошедший год был сложным и напряженным. Основные усилия сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС были направлены на обеспечение эффективности деятельности, и, в целом, это принесло положительные результаты. В частности, наблюдается снижение количества пожаров и гибели людей на них, а также гибели людей на водных объектах. Однако настораживает ситуация с гибелью детей. В этом году мы потеряли 15 детей, в прошлом – 13. Необходимо сконцентрировать усилия на профилактической работе в жилом секторе, не везде практикуются сходы граждан по обучению населения мерам пожарной безопасности.

В минувшем году в республике произошло 4 тысячи 135 пожаров. Большая часть пожаров и погибших на них людей приходится на сельскую местность.

Причинами пожаров с гибелью людей стали неосторожное обращение с огнём, неправильное устройство или неисправность электрооборудования, а так же печей, нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.

В республике созданы и осуществляют деятельность 480 добровольных пожарных команд и 950 добровольных пожарных дружин, общей численностью свыше 19 тыс. человек, на вооружении которых имеется достаточное количество пожарной и приспособленной техники.

В 2016 году по-прежнему особое внимание уделялось и обеспечению безопасности людей на воде, организации поиска и спасению людей на водных объектах Республики Башкортостан.

В 2016 году в муниципальных образованиях были оборудовано и освидетельствовано 82 пляжа. Произошла 1 авария с маломерным судном, погибших нет.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации принята республиканская целевая программа «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в Республике Башкортостан на 2013-2017 годы».

В купальный сезон 2016 года функционировали пять общественных спасательных постов на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе и на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе.

Среди основных задач органов управления, сил гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год можно выделить следующие:

- продолжение формирования нормативной правовой базы по вопросам пожарной безопасности, развития противопожарной службы Республики Башкортостан, муниципальной и добровольной пожарной охраны;

- обеспечение контроля выполнения мероприятий местных программ «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- контроль реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на региональном и муниципальном уровнях;

- дальнейшее развитие системы экстренных вызовов 112;

- проведение активной информационно-разъяснительной работы по вопросам развития добровольчества и пропаганда опыта создания подразделений добровольной пожарной охраны в муниципальных районах и городских округах для побуждения граждан к участию в добровольном пожарном движение;

- планирование и проведение занятий, учений и тренировок по организации эксплуатации и поддержании в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Республике Башкортостан;

- обеспечение переработки и введения в действие объектовых и территориальных планов предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с истекшими сроками действия;

- продолжение работы по переработке перечней организаций отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также территорий отнесенных к группам по гражданской обороне;

- организация работы по корректировке Планов гражданской обороны и защиты населения всех уровней;

- проведение в октябре Всероссийской штабной тренировки посвященной 85–летию гражданской обороны;

- проведение республиканских соревнований «Школа безопасности» и подготовка команды от республики для участия в межрегиональных соревнованиях в Пермском крае в июне месяце.