Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин тратит 591 рубль

18 января 2017 г.

В декабре прошлого года средний чек россиян традиционно показал рост, связанный с предпраздничной закупкой, говорится в очередном исследовании "Ромира". Относительно ноября средний чек вырос сразу на 7,8% (при инфляции в декабре в 0,4%), составив 591 рубль за один поход в магазин. В ноябре аналогичный показатель составлял 1,5%.

Однако в годовом выражении роста чека не получилось. По сравнению с декабрем 2015 года средний чек потерял 8,1%, снизившись с 643 рублей. В декабре 2014 года, напоминает "Ромир", средний чек был еще выше и составлял 670 рублей. Таким образом, потери чека за два года составили 11,8%. В последнем месяце 2013 года чек равнялся 605 рублям, а в 2012 году - 616.

Декабрьская величина чека за пять последних лет наблюдений в ушедшем году оказалась самой низкой даже без учета инфляции, отмечают социологи. В декабре средний чек относительно предыдущего месяца вырос во всех типах городов и во всех торговых каналах, однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижение чека также зафиксировано повсеместно.

Предпраздничные покупки продолжили тренд восстановительного роста чека, но не смогли скорректировать картину настолько, чтобы отыграть потери последнего года.

Наиболее скромные результаты роста продемонстрировали жители Центрального (+3,8%) и Приволжского (+5,7%) федеральных округов, но жители этих регионов, в отличие от соседей, нарастили чеки уже в ноябре. Наибольшие же приросты величины среднего чека по итогам декабря были зафиксированы на юге страны (+16,9%) и в Сибири (+13,3%).

Скромный рост чека в центре России объясняется достаточно сдержанными покупательскими аппетитами москвичей. Они увеличили декабрьский чек по сравнению с ноябрем всего на 4,3% - с 743 рублей до 775.

Средний чек ощутимо вырос во всех типах городов. В миллионниках за месяц чек прибавил 10,5%, в стотысячниках - 11,6%, а в пятисоттысячниках - почти 13%. Однако по сравнению с декабрем 2015 года динамика чека оказалась отрицательной во всех типах городов.