Башкирских коллекторов могут вытеснить конкуренты из других регионов

17 января 2017 г.

До 1 января 2017 года коллекторской деятельностью в Башкортостане занимались 24 крупных юридических организации (22 - как дополнительный вид деятельности, 2 - как основной). На данный момент они еще не подали заявления на оформление своей деятельности как коллекторской.

Возможно, что скоро их место займут более расторопные коллекторы из других регионов страны, которые откроют филиалы в республике.

Судебные приставы Башкортостана объяснили как общаться с коллекторами.

В УФССП России по РБ прошел брифинг по вопросам взаимодействия с коллекторскими организациями. На вопросы журналистов ответил заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава РБ Руслан Шерстнёв.

Он сообщил, что в Башкортостане ни одна организация еще не подала заявление о регистрации в качестве организации, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. То есть, на данный момент, организаций - налоговых резидентов республики, которые могли бы заниматься этим видом деятельности – нет.

– Единственным исключением могут быть организации, которые прошли процедуру регистрации в других регионах и имеют на территории Республики Башкортостан свои филиалы, – отметил Руслан Шерстнев.

В ходе брифинга были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

- Что будет с коллекторскими организациями, не успевшими подать документы в установленные сроки? Когда коллекторское агентство сможет начать свою деятельность после 1 января 2017 года?

Руслан Шерстнёв: Организации, которые не прошли установленную законом процедуру регистрации, не имеют права заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности. Законом установлено, что регистрация данных организаций производится в двадцатидневный срок. Регистрация пройдет быстрее, если все необходимые документы представлены в требуемом законом порядкеи объеме.

Еще в июле заинтересованным лицам был известен список необходимых документов и требований – все они прописаны в тексте Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Также список документов представлен на официальном сайте Управления и на стенде в фойе Управления.

– Как можно обжаловать или опротестовать действия коллекторов? Будет ли в составе республиканского Управления создано подразделение, которое будет контролировать работу коллекторов?

– Обжалование действий коллекторов возможно в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан. Данные обращения рассматриваются Управлением ФССП России по Республике Башкортостан в течение 30 дней. Отдел, который занимается приемом и рассмотрением таких заявлений, создан в Управлении с 9 января 2017 года.

– Как повлияет реализация закона на рынок коллекторских услуг?

– Р.Ш.: Новшества в законодательстве, прежде всего, направлены на создание легального и стабильного рынка коллекторских услуг. Этим обусловлены требования к юридическим лицам и определены рамки их деятельности. Реализация закона упорядочит деятельность коллекторов – на рынке будут действовать компании, которые дорожат своей репутацией и будут придерживаться установленных правил. Требования к уставному капиталу и требования о наличии страхования стабилизируют число организаций в этом секторе.

– Какие меры воздействия будут применять в отношении нарушителей?

– Р.Ш.: Судебные приставы вправе составлять административные протоколы на тех, кто выходит за рамки закона, требуя долги. Причем под санкции попадают не только зарегистрированные коллекторы. Гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность с нарушением установленных правил, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. При этом надо понимать, что речь не о насилии, а о назойливости. Насилие попадает под Уголовный кодекс, такими делами занимаются уже не судебные приставы, а правоохранительные органы.

– Долго ли будет пауза в деятельности коллекторов? Чем для простого жителя республики будет полезен данный закон?

– По закону решение о включении в реестр может быть принято в течение 20 дней с момента подачи документов. Но решение может быть принято и быстрее, если коллекторы соберут безупречные документы. Так что теперь от самих коллекторов зависит, как быстро они «стартуют» в новом году.

Тем более, что зарегистрированные коллекторские агентства – налоговые резиденты других регионов России – могут иметь филиалы в Республике Башкортостан. Они имеют право заниматься данной деятельностью и могут вытеснить республиканские предприятия с рынка.

– Как это повлияет на жизнь граждан?

– В целом, для граждан это означает, что они получают четко сформулированную законодателем систему защиты своих интересов. Для этого, прежде всего, если кто-то пришел к вам требовать долг, надо проверить - зарегистрировано ли агентство, от которого пришел человек.