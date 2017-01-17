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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
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17 января 2017 г.
В Башкортостане объявляется операция «Снегоход»
В республике с 1 по 28 февраля пройдёт операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение принято Правительством Башкортостана.
В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств.
Координацией проведения операции займутся Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ, Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ.
Лилия Ларина
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