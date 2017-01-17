В Башкортостане объявляется операция «Снегоход»

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Президент России Владимир Путин.

"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".