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17 января 2017 г.

В Башкортостане объявляется операция «Снегоход»

В Башкортостане объявляется операция «Снегоход»

В республике с 1 по 28 февраля пройдёт операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение принято Правительством Башкортостана.

В рамках операции будут организованы мероприятия по профилактике нарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств.

Координацией проведения операции займутся Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ, Министерство природопользования и экологии РБ совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, транспорт
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